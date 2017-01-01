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    Посол України у НАТО висловив занепокоєність активізацією контактів Альянсу з Росією

    Пристайко нагадав, що через російську агресію в Україні НАТО припинило практичну співпрацю з РФ
    Голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив занепокоєння стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової агресії проти України. Так він прокоментував інформацію, озвучену генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом стосовно того, що Альянс відновлює контакти з РФ по військовій лінії, передає УНІАН.
    • Сьогодні, 18:09
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    Вадим Пристайко
    Вадим Пристайко

    Пристайко нагадав, що через російську агресію в Україні НАТО припинило практичну співпрацю з РФ

    Голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив занепокоєння стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової агресії проти України.

    Так він прокоментував інформацію, озвучену генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом стосовно того, що Альянс відновлює контакти з РФ по військовій лінії, передає УНІАН.

    Пристайко нагадав, що через російську агресію в Україні НАТО припинило практичну співпрацю з РФ, залишивши відкритими дипломатичні контакти.

    «Разом з тим, союзники, особливо останнім часом, намагаються дедалі більше і більше спілкуватися, використовуючи відкриті лінії комунікації, про які вони заявляли з самого початку, тобто політика НАТО щодо двостороннього діалогу - з одного боку це стримування та захист, з іншого - підтримка діалогу, залишаються в силі. Але що нас, дійсно, непокоїть, так це те, що частина цього діалогу стає все більш активною, коли вже важко відрізнити, чим він відрізняється від повернення до business as usual», - сказав український посол.

    У цьому зв'язку він зазначив, що за останній час було проведено шість засідань Ради Росія-НАТО (на рівні послів), також відновлюються контакти на найвищому військовому рівні.

    «Це не може не непокоїти українську сторону», - заявив Пристайко.

     

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    Росія НАТО політика посол Україна
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