Посол України у НАТО висловив занепокоєність активізацією контактів Альянсу з Росією

Пристайко нагадав, що через російську агресію в Україні НАТО припинило практичну співпрацю з РФ

Голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив занепокоєння стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової агресії проти України. Так він прокоментував інформацію, озвучену генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом стосовно того, що Альянс відновлює контакти з РФ по військовій лінії, передає УНІАН.



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Вадим Пристайко

Пристайко нагадав, що через російську агресію в Україні НАТО припинило практичну співпрацю з РФ

Голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив занепокоєння стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової агресії проти України.

Так він прокоментував інформацію, озвучену генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом стосовно того, що Альянс відновлює контакти з РФ по військовій лінії, передає УНІАН.

Пристайко нагадав, що через російську агресію в Україні НАТО припинило практичну співпрацю з РФ, залишивши відкритими дипломатичні контакти.

«Разом з тим, союзники, особливо останнім часом, намагаються дедалі більше і більше спілкуватися, використовуючи відкриті лінії комунікації, про які вони заявляли з самого початку, тобто політика НАТО щодо двостороннього діалогу - з одного боку це стримування та захист, з іншого - підтримка діалогу, залишаються в силі. Але що нас, дійсно, непокоїть, так це те, що частина цього діалогу стає все більш активною, коли вже важко відрізнити, чим він відрізняється від повернення до business as usual», - сказав український посол.

У цьому зв'язку він зазначив, що за останній час було проведено шість засідань Ради Росія-НАТО (на рівні послів), також відновлюються контакти на найвищому військовому рівні.

«Це не може не непокоїти українську сторону», - заявив Пристайко.