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    Посольство Ізраїлю в Україні завтра відновить свою роботу

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    Посольство Ізраїлю в Україні завтра відновить свою роботу

    Страйк співробітників дипмісії тимчасово припинено за рішенням суду

    Посольство Ізраїлю в Україні відновить свою роботу з 1 листопада. Про це йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

    Як повідомляється, страйк була тимчасово прекращенна через рішення суду.

    «Наша боротьба ще не закінчилася, вона лише тимчасово припинена за рішенням суду. Завтра, у п'ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу посольства на постійній основі», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 30 жовтня стало відомо, що Ізраїль закрив усі свої посольста в світі, зокрема й дипломатичну місію в Україні. Дипломатичне представництво не надавало консульські послуги, крім того, на територію посольства чи консульства заборонений в'їзд.

    Призупинення роботи дипмісій пов'язана з масштабним страйком всіх посольств і консульств Ізраїлю. Страйк оголошено через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю про скорочення коштів на підтримку роботи МЗС і закордонних представництв.

    Пізніше ситуацію прокоментував посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон. Він заявив, що посольства Ізраїлю по всьому світу закрилися, «оскільки нам було відмовлено в базовому фінансовому обґрунтуванні, яке служило для належного виконання нашої роботи».

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