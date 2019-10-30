Посольства Ізраїлю по всьому світу закриті в знак протесту



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Розгорівся скандал «через рішення міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості»

30 жовтня Ізраїль оголосив про закриття всіх своїх посольств і представництв по всьому світу.

Починаючи з 1:00 за єрусалимським часом і до отримання нових оголошень всі дипломатичні місії Ізраїлю будуть закриті для відвідувачів. Причиною є страйк, оголошений робочим комітетом міністерства закордонних справ і міністерства оборони Ізраїлю, пише 9tv.co.il.

Такі дії, як повідомляється, стали кроком протесту проти рішення міністерства фінансів Ізраїлю скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.

На сторінці посольства Ізраїлю в Україні у Facebook повідомляється, що дипломатична місія буде закрита «через рішення міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості, які були узгоджені та підписані генеральним директором міністерства фінансів 21 липня 2019 року, та застосувати однобічну процедуру, яка змінює протокол, який був у протягом кількох десятиліть».

«Консульські послуги не надаватимуться, і ніхто не матиме права в'їхати до посольства/консульства», - говориться у повідомленні.

«Ізраїльські дипломати зобов’язані постійно намагатися посилити силу та стійкість Ізраїлю. На жаль, рішення міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, як вжити вищезазначених заходів, оскільки життєвим інтересам держави Ізраїль завдана шкода. Ми сподіваємось, що ця криза буде вирішена якнайшвидше», - зазначається у заяві посольства.