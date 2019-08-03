Посольство США попередило про небезпеку в Україні
У посольстві США в Україні попередили про небезпеку, у зв’язку з кількома святами у серпні
Посольство США в Україні попередило про активність екстремістів напередодні Дня незалежності і Курбан-байрам.
Про це повідомляє пресслужба посольства.
Ці свята випадають на 11-12 (Курбан-байрам) і 24 серпня (День незалежності України).
За інформацією посольства США, такі екстремістські групи як ІДІЛ використовують святкові дні для здійснення атак і терактів.
Їх цілями зазвичай стають людні місця, в яких проводять громадські заходи або мітинги.
Посольство США рекомендує:
- уникати участі у мітингах;
- перевіряти інформацію у місцевих ЗМІ;
- стежити за своїм оточенням;
- бути напоготові у місцях скупчення туристів;
- носити з собою документ, що засвідчує особу;
- подбати про засоби самозахисту.