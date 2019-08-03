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    Посольство США попередило про небезпеку в Україні

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    Посольство США попередило про небезпеку в Україні

    У посольстві США в Україні попередили про небезпеку, у зв’язку з кількома святами у серпні

    Посольство США в Україні попередило про активність екстремістів напередодні Дня незалежності і Курбан-байрам.

    Про це повідомляє пресслужба посольства.

    Ці свята випадають на 11-12 (Курбан-байрам) і 24 серпня (День незалежності України).

    За інформацією посольства США, такі екстремістські групи як ІДІЛ використовують святкові дні для здійснення атак і терактів.

    Їх цілями зазвичай стають людні місця, в яких проводять громадські заходи або мітинги.

    Посольство США рекомендує:

    • уникати участі у мітингах;
    • перевіряти інформацію у місцевих ЗМІ;
    • стежити за своїм оточенням;
    • бути напоготові у місцях скупчення туристів;
    • носити з собою документ, що засвідчує особу;
    • подбати про засоби самозахисту.
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    ІДІЛ США свята посольство День Незалежності
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