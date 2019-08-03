Посольство США попередило про небезпеку в Україні



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У посольстві США в Україні попередили про небезпеку, у зв’язку з кількома святами у серпні

Посольство США в Україні попередило про активність екстремістів напередодні Дня незалежності і Курбан-байрам.

Про це повідомляє пресслужба посольства.

Ці свята випадають на 11-12 (Курбан-байрам) і 24 серпня (День незалежності України).

За інформацією посольства США, такі екстремістські групи як ІДІЛ використовують святкові дні для здійснення атак і терактів.

Їх цілями зазвичай стають людні місця, в яких проводять громадські заходи або мітинги.

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