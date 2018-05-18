Поспішили з оголошенням про смерть. Після обстрілу Троїцького місцева жінка з сином вижили

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Троїцьке після обстрілу

Жінку прооперовано, вона в реанімації у важкому, але стабільному стані. Її син - в травматології

Інформація про смерть пораненої під час обстрілу на Луганщині жінки виявилася хибною: вона жива і у стабільному стані. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Луганській області.

Повідомляється, що жінка та хлопець, які сьогодні вночі отримали тяжкі поранення внаслідок обстрілу с. Троїцьке Попаснянського району бойовиками окупаційних військ, перебувають у лікарні міста Лисичанськ. Стан обох поранених стабільний.

«Жінку прооперовано, вона у реанімації у важкому, але стабільному стані. Син - в травматології», - зазначили у коментарі для Depo.Донбас.

Цю інформацію також підтверджують у прес-службі Луганської ВЦА.

"Станом на 10:30 36-річна жінка, яка постраждала внаслідок нічного обстрілу с. Троїцьке, знаходиться у реанімації Лисичанської центральної міської лікарні ім. Титова. Лікарі оцінюють її стан як тяжкий, але стабільний», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в її 18-річного сина поранення ніг.

«Проте його життю ніщо не загрожує. Наразі він отримує кваліфіковану психологічну допомогу», – прокоментував ситуацію керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.