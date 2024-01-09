Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Тетяна Глиняна прокоментувала скандальну інформацію про придбання нею готельного бізнесу закордоном
Тетяна Глиняна, українська компанія якої має державні контракти з Міноборони на харчування ЗСУ, прокоментувала інформацію видання NV про готельний бізнес в Хорватії.
Так, Тетяна Глиняна заявила, що жодна інвестиція в Хорватії не була здійснена з прибутків від контрактів з Міноборони.
«Жодна моя інвестиція в Республіці Хорватія не була здійснена за рахунок прибутку від контрактів з Міністерством оборони України. Усі прибутки моєї компанії від надання харчових та логістичних послуг державі залишаються в Україні. Вони реінвестовані у підтримку діяльності та розвиток самого підприємства. До того ж їх обсяг ніколи б не дозволив придбання нерухомості у Хорватії», – заявила вона.
Тетяна Глиняна пояснила, що має бізнес-проєкти в Хорватії вже 10 років та значною мірою заснувала бізнес у цій країні «на кошти від операцій з фінансовими інструментами за підтримки локальних партнерів». Також у Хорватії її компанії мають і значний обсяг боргових зобовʼязань, пише NV.
Крім того, у коментарі Тетяна Глиняна зауважила, що в Україні від початку дії воєнного стану, Нацбанком введена заборона на виведення коштів за кордон.
«Відповідно, з моїх рахунків та з рахунків моєї української компанії не було і не могло бути жодних фінансових операцій на користь підприємницької діяльності в Хорватії», – уточнила вона.
За словами підприємиці, бізнес в Україні вона розвиває вже понад 25 років.
«В Україні мені належить компанія, яка має контракти з Міністерством оборони України на поставку продуктів харчування для Збройних сил України.
Та, як вам відомо, процедура укладання таких контрактів максимально відкрита, усі тендерні закупівлі відбуваються виключно через систему Prozorro, і договір держава підписує з постачальником, що запропонував найнижчу ціну.
Мені прикро констатувати, що матеріал спровокував хвилю дискредитації і безпідставного хейту на мою адресу», – зауважила вона, і додала, що за роки підприємницької діяльності, як в Україні, так і в Хорватії на її адресу не було висунуто жодного звинувачення збоку контролюючих чи правоохоронних органів.
Нагадаємо, днями видання NV опублікувало матеріал, про те, що Тетяна Глиняна є постачальником Міноборони та придбала кілька мініготелів у Хорватії. З тексту статті вбачався зв'язок цієї покупки із заробітками підприємиці на державних контрактах.
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