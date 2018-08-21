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    Поставки російських систем С-400 в Туреччину почнуться в 2019 році

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    Поставки російських систем С-400 в Туреччину почнуться в 2019 році

    Дана система ППО викликала протиріччя між США і Туреччиною

    Голова «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв заявив, що РФ почне постачання Туреччині систем протиповітряної оборони С-400 Тріумф в 2019 році.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    За словами Міхєєва, контракт буде виконуватися відповідно до затвердженого графіку.

    При цьому «Рособоронекспорт» планує перейти в розрахунках із своїми клієнтами на їхні національні валюти, відмовившись від долара.

    Постачання Анкарі російських систем ППО викликало протести в Вашингтоні і призвело до загострення відносин між Туреччиною і США. Як наслідок, США в оборонному бюджеті на 2019 рік вирішили призупинити передачу Туреччині винищувачів п’ятого покоління F-35A. Всього Анкара планувала закупити до 100 літаків цього типу.

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