Поставки російських систем С-400 в Туреччину почнуться в 2019 році



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Дана система ППО викликала протиріччя між США і Туреччиною

Голова «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв заявив, що РФ почне постачання Туреччині систем протиповітряної оборони С-400 Тріумф в 2019 році.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами Міхєєва, контракт буде виконуватися відповідно до затвердженого графіку.

При цьому «Рособоронекспорт» планує перейти в розрахунках із своїми клієнтами на їхні національні валюти, відмовившись від долара.

Постачання Анкарі російських систем ППО викликало протести в Вашингтоні і призвело до загострення відносин між Туреччиною і США. Як наслідок, США в оборонному бюджеті на 2019 рік вирішили призупинити передачу Туреччині винищувачів п’ятого покоління F-35A. Всього Анкара планувала закупити до 100 літаків цього типу.