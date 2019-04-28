Постпред України в ООН про намір Путіна роздавати російські паспорти: «Далі буде відродження СРСР?»



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Постпред України в ООН Володимир Єльченко Фото: Прямий

Володимир Єльченко порівняв дії президент РФ із сюжетом роману Джорджа Орвелла «1984».

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко прокоментував намір президента РФ Володимира Путіна спростити видачу українцям російських паспортів. Про це український дипломат написав на своїй сторінці у Twitter.

Володимир Єльченко обурений заявами російського президента

«Шалене дійство за Орвеллом триває. Черговий намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі терпляче чекатиме, "закликаючи всі сторони»?» – написав Єльченко.

Як повідомляв «Главком» раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям так званих «ДНР» та «ЛНР», а й усім українцям.