Путін заявив про плани спростити отримання громадянства для всіх українців



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За словами Путіна, витрати в зв'язку з наданням громадянства РФ жителям Донбасу протягом наступних років можуть досягти 100 млрд рублів

Путін назвав «страшилками» заяви про те, що надання паспортів РФ жителям Донбасу дорого обійдеться російському бюджету

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Москві думають над тим, щоб надавати громадянство в спрощеному порядку не тільки жителям так званих «ДНР» та «ЛНР», а й усім українцям.

Про це він сказав на прес-конференції в Пекіні.

«Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство» - повідомив Путін.

Він назвав «страшилками» заяви про те, що надання паспортів РФ жителям Донбасу дорого обійдеться російському бюджету. «Я думаю, «страшилки» вкидаються тими людьми або тими політичними силами, які не хочуть, щоб Росія якось підтримувала людей, які проживають на Донбасі», - сказав президент РФ.

«Ми все прорахували. І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство», - заявив Путін.

За його словами, витрати в зв'язку з наданням громадянства РФ жителям Донбасу протягом наступних років можуть досягти 100 млрд рублів.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, низка країн ЄС в Раді Безпеки ООН - Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.

Джерело: Интерфакс