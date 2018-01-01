«Пожартував»: у Чернівцях затримали псевдомінера торгового центру

«Повідомлення про вибухівку було лише жартом», – пояснив правоохоронцям затриманий

У Чернівцях поліція та СБУ затримали 45-річного чоловіка, який в суботу телефоном повідомив про «замінування» торговельного центру в місті. Про це повідомляється на сайті Нацполіції. «Повідомлення про вибухівку було лише жартом», – пояснив правоохоронцям затриманий. За попередніми підрахунками,



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«Повідомлення про вибухівку було лише жартом», – пояснив правоохоронцям затриманий

У Чернівцях поліція та СБУ затримали 45-річного чоловіка, який в суботу телефоном повідомив про «замінування» торговельного центру в місті.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

«Повідомлення про вибухівку було лише жартом», – пояснив правоохоронцям затриманий.

За попередніми підрахунками, «жарт» із замінуванням завдав півмільйона гривень збитків.

«Одразу до закладу виїхали працівники поліції, СБУ, прокуратури та аварійні служби. Обстеживши будівлю та прилеглу територію, правоохоронці не виявили жодних сторонніх чи вибухонебезпечних предметів. Для обстеження приміщення було евакуйовано близько 450 осіб персоналу та відвідувачів торговельного центру», - заявили у поліції.

У результаті проведеної спільної спецоперації поліції та СБУ вже за дві години після надходження неправдивого повідомлення правоохоронці встановили особу мінувальника. Ним виявився 45-річний житель обласного центру.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Правопорушника поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

До слова, у Києві поліція протягом години встановила особу людини, яка 30 січня повідомила про замінування відділення банку на вулиці Героїв Дніпра на Оболоні.