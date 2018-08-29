Пожежа, через яку закрили КПВВ «Новотроїцьке», спричинили обстріли бойовиків



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КПВВ біля села Новотроїцьке Волноваського району Донецької області

Станом на 18:00 пожежу локалізували

Пожежу, через яку закрили пропускний пункт «Новотроїцьке» на Донеччині, спричинили обстріли бойовиків.

Про це повідомили в прес-службі Операції Об'єднаних сил.

Після обстрілів бойовиків поблизу села Березове загорілася суха трава. Від вогню почали вибухати мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси.

Прес-служба повідомила, що станом на 18:00 пожежу локалізували.

Пожежа поблизу Березового Донецької області, зафіксована на камеру СММ ОБСЄ. Фото: СММ ОБСЄ, Twitter

Раніше у штабі зазначали, що ситуація створює реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування.

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду в Новотроїцькому Донецької області тимчасово закрили через пожежі, які спричинили вибухи мін.

Камера моніторингової місії ОБСЄ в Березовому зафіксувала пожежу.

«За спостереженнями СММ ОБСЄ, контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) у підконтрольному уряду Новотроїцькому тимчасово зачинений через пожежі, що спричинили детонацію мін у цьому районі», — повідомила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Джерело: Громадське