Пункт пропуску Новотроїцьке тимчасово закрили через пожежі та вибухи



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Фото: ОБСЄ, Facebook Пожежі поблизу КПВВ «Новотроїцьке», що на Донеччині

КПВВ Новотроїцьке тимчасово закритий через детонацію мін

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду поблизу Новотроїцького Донецької області тимчасово закрили через пожежі, які спричинили вибухи мін.

Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у Facebook.

«За спостереженнями СММ ОБСЄ, контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) у підконтрольному уряду Новотроїцькому тимчасово зачинений через пожежі, що спричинили детонацію мін у цьому районі», — йдеться у повідомленні.

Прес-служба штабу операції Об'єднаний сил підтвердила тимчасове закриття КПВВ Новотроїцьке.

Стосовно пожежі повідомили, що поблизу посту «Березове» горить суха трава. Від вогню вибухають мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси.

У штабі зазначають, що ситуація створює реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з 1 вересня зменшують час роботи і будуть працювати щодня з 7:00 до 18:30. Зараз КПВВ працюють з 06:00 до 20:00.

Нагадаємо, з 6:00 у вівторок, 28 серпня, відновилися пропускні операції в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське».

З метою збереження життя та здоров’я цивільного населення з 24 до 27 серпня було тимчасово припинено пропуск осіб і транспортних засобів через лінію зіткнення в цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Також у вересні КПВВ «Станиця Луганська» закриють на ремонт.