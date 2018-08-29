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    Пункт пропуску Новотроїцьке тимчасово закрили через пожежі та вибухи

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    <p>Пожежі поблизу КПВВ &laquo;Новотроїцьке&raquo;, що на Донеччині</p> - Пункт пропуску Новотроїцьке тимчасово закрили через пожежі та вибухи
    Фото: ОБСЄ, Facebook

    Пожежі поблизу КПВВ «Новотроїцьке», що на Донеччині

    КПВВ Новотроїцьке тимчасово закритий через детонацію мін

    Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду поблизу Новотроїцького Донецької області тимчасово закрили через пожежі, які спричинили вибухи мін.

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    Про це повідомляє Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у Facebook.

    «За спостереженнями СММ ОБСЄ, контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) у підконтрольному уряду Новотроїцькому тимчасово зачинений через пожежі, що спричинили детонацію мін у цьому районі», — йдеться у повідомленні.

    Прес-служба штабу операції Об'єднаний сил підтвердила тимчасове закриття КПВВ Новотроїцьке.

    Стосовно пожежі повідомили, що поблизу посту «Березове» горить суха трава. Від вогню вибухають мінно-вибухові загородження та нерозірвані боєприпаси.

    У штабі зазначають, що ситуація створює реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування.

    Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з 1 вересня зменшують час роботи і будуть працювати щодня з 7:00 до 18:30. Зараз КПВВ працюють з 06:00 до 20:00.

    Нагадаємо, з 6:00 у вівторок, 28 серпня, відновилися пропускні операції в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське».

    З метою збереження життя та здоров’я цивільного населення з 24 до 27 серпня було тимчасово припинено пропуск осіб і транспортних засобів через лінію зіткнення в цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду.

    Також у вересні КПВВ «Станиця Луганська» закриють на ремонт.

     

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