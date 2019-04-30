  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пожежа в Івано-Франківську: у вогні загинув чоловік

    • Розсилка
    Вогонь спалахнув&nbsp;на шостому поверсі восьмиповерхового житлового будинку - Пожежа в Івано-Франківську: у вогні загинув чоловік
    Вогонь спалахнув на шостому поверсі восьмиповерхового житлового будинку

    До місця було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №1 та частини спеціальної пожежної техніки міста Івано-Франківськ

    У Івано-Франківську, під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка. Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області.

    Зазначається, що вчора, 29 квітня, о 13:38 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в кімнаті житлової квартири, на шостому поверсі восьмиповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ на вулиці Галицькій.

    До місця було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №1 та частини спеціальної пожежної техніки міста Івано-Франківськ. На пожежі виявлено тіло чоловіка власниці квартири 1954 р. н.

    Пожежу локалізовано о 14:09, а о 14:15 – ліквідовано. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку. Причина виникнення пожежі встановлюється.

    До ліквідації пожежі залучалося 23 чоловік особового складу на 5-ти одиницях техніки.

    Читайте також
    пожежа ДСНС Івано-Франківськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ