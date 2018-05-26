«Позивний Бандерас»: опубліковано трейлер фільму про війну на Донбасі

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Фото: facebook.com/posyvnyibanderas Кадр з фільму «Позивний Бандерас»

В прокат фільм вийде 11 жовтня 2018 року

Опубліковано трейлер українського військового детективу про війну на Донбасі «Позивний Бандерас».

Про це у Facebook повідомив глава Держкіно Пилип Іллєнко.

«Представляємо тізер нового детективного екшену «Позивний Бандерас» від творців «Червоного». У кінотеатрах вже на Покрову! Нових українських кіногероїв прибуло», — прокоментував чиновник.

У Держкіно зазначили, що фільм розповідає групу контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком, який намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока.

Зазначимо, що режисером фільму став Заза Буадзе, який зняв український бойовик «Червоний». В прокат фільм вийде 11 жовтня 2018 року.