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    «Позивний Бандерас»: опубліковано трейлер фільму про війну на Донбасі

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    <span>Кадр з фільму&nbsp;&laquo;Позивний Бандерас&raquo;</span> - «Позивний Бандерас»: опубліковано трейлер фільму про війну на Донбасі
    Фото: facebook.com/posyvnyibanderas
    Кадр з фільму «Позивний Бандерас»

    В прокат фільм вийде 11 жовтня 2018 року

    Опубліковано трейлер українського військового детективу про війну на Донбасі «Позивний Бандерас».

    Про це у Facebook повідомив глава Держкіно Пилип Іллєнко.

    «Представляємо тізер нового детективного екшену «Позивний Бандерас» від творців «Червоного». У кінотеатрах вже на Покрову! Нових українських кіногероїв прибуло», — прокоментував чиновник. 

    У Держкіно зазначили, що фільм розповідає групу контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком, який намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. 

    Зазначимо, що режисером фільму став Заза Буадзе, який зняв український бойовик «Червоний». В прокат фільм вийде 11 жовтня 2018 року.

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