«Позивний Бандерас»: опубліковано трейлер фільму про війну на Донбасі
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Фото: facebook.com/posyvnyibanderas
Кадр з фільму «Позивний Бандерас»
В прокат фільм вийде 11 жовтня 2018 року
Опубліковано трейлер українського військового детективу про війну на Донбасі «Позивний Бандерас».
Про це у Facebook повідомив глава Держкіно Пилип Іллєнко.
«Представляємо тізер нового детективного екшену «Позивний Бандерас» від творців «Червоного». У кінотеатрах вже на Покрову! Нових українських кіногероїв прибуло», — прокоментував чиновник.
У Держкіно зазначили, що фільм розповідає групу контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком, який намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока.
Зазначимо, що режисером фільму став Заза Буадзе, який зняв український бойовик «Червоний». В прокат фільм вийде 11 жовтня 2018 року.