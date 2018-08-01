Правила виїзду дітей за кордон змінюються з 29 серпня



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Батькам спростили умови виїзду за кордон з дитиною

Правила виїзду дитини віком до 16 років за кордон без згоди другого з батьків з 29 серпня зміняться відповідно до ухваленого у липні закону з пакету, розробленого Мін'юстом у межах ініціативи «Чужих дітей не буває».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко поінформувала, що згідно з новими правилами той з батьків, з ким проживає дитина і який не перешкоджає другому з батьків бачитися з дитиною, зможе виїхати з нею за кордон на термін до місяця без нотаріальної згоди іншого, якщо має рішення суду або органу опіки і піклування, яким підтверджено, що дитина проживає з ним. Таке рішення треба буде показати прикордонникам при виїзді.

Окрім того, один з батьків, хто вивозить дитину, обов'язково має повідомити про виїзд рекомендованим листом другого з батьків, у разі наявності інформації про місце проживання другого з батьків, якщо той не ухиляється від сплати аліментів та належно виконує батьківські обов'язки.

Згідно з новим законом на термін більше одного місяця можна виїхати за кордон без згоди другого з батьків, якщо останній має заборгованість зі сплати аліментів, розмір якої перевищує у сумі сплати аліментів за 4 місяці та 3 місяці, якщо дитина є тяжкохворою або з інвалідністю (у цьому випадку ще потрібно мати довідку, що підтверджує хворобу чи інвалідність), та необхідно пред'явити довідку, видану органом ДВС чи приватним виконавцем, про наявність заборгованості зі сплати аліментів.

У всіх інших випадках нотаріально посвідчена згода необхідна, наголошують у Мін'юсті.

«При цьому, якщо, наприклад, батько дитини іноземець або не має громадянства і відсутній у пункті пропуску, його нотаріальна згода, як і раніше, не потрібна», - уточнила Глущенко.

За її словами, довідку про заборгованість можна отримати, попередньо звернувшись до державної виконавчої служби Мін'юсту або до приватного виконавця.

«Якщо немає нотаріально посвідченої згоди батька, а при розлученні питання щодо визначення місця проживання дитини не вирішувалося, єдиний варіант - звернутися до органів опіки та піклування або до суду для отримання рішення про визначення місця проживання дитини», - зазначила заступник міністра.

Вона також додала, що у разі, коли один з батьків відмовляється давати згоду на виїзд дитини за кордон строком більше місяця, але при цьому справно сплачує аліменти, один з батьків може отримати одноразовий тимчасовий дозвіл на виїзд малолітньої дитини за межі України без згоди та супроводу батька. Для цього потрібно звернутися до суду. «З 29 серпня такі справи розглядатимуть не довше 2 місяців», - уточнила Глущенко.

Вона нагадала, що той із батьків, хто проживає окремо від дитини, також має можливість вивезти дитину за кордон, якщо не має заборгованостей з аліментів та отримав нотаріально посвідчену згоду того з батьків, з ким проживає дитина (для цього необхідне письмове звернутення до того з батьків, з ким проживає дитина). Якщо ж протягом 10 днів останній не надасть нотаріально посвідченої згоди, то для вирішення питання необхідно звернутися до суду, де це питання вирішуватимуть за скороченою процедурою.

Як відомо, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон №8296 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання», що передбачає нові правила виїзду дітей за кордон.