Правоохоронці затримали екс-чиновника Севастополя, який сприяв окупації Криму



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Олег Кизименко сприяв РФ у підривній діяльності проти України

Після окупації Криму і Севастополя Кизименко обіймав пост т.зв. «заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації»

Українські правоохоронці затримали Олега Кизименка, який після анексії Криму оголосив себе заступником голови окупаційної Севастопольської міськдержадміністрації.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, Кизименка затримали співробітники Служби безпеки та прокуратури АР Криму.

«Слідство вважає, що на цій посаді він сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав окупантам службову документацію, а також сприяв РФ підривній діяльності проти України», — повідомив Луценко.

За словами речниці ГПУ Ланриси Сарган, після окупації Криму і Севастополя Кизименко обіймав пост т.зв. «заступника голови Севастопольської міської державної адміністрації».

На цій посаді він безпосередньо брав участь в створенні окупаційних органів влади в Севастополі, підготовці і проведенні незаконного «всекримського референдуму».

Крім того, Кизименко передав представникам країни-окупанта службову та конфіденційну документацію, організовував і здійснював політичні акції, спрямовані на утвердження окупаційного режиму (парад військ РФ в Севастополі), а також інші дії по сприянню РФ в проведенні підривної діяльності проти України, повідомила Сарган.