Правозахисники підготували подання до Міжнародного кримінального суду про порушення прав людини під час збройного конфлікту на Донбасі



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Захаров стурбований, що в Україні відсутня єдина державна політика щодо обліку цивільного населення, постраждалого під час збройного конфлікту

Подання до Міжнародного кримінального суду (МКС) створено на основі узагальненої інформації, яка стосується скоєння насильницьких злочинів під час воєнного конфлікту на сході України в 2014-2018 роках, що спричинили смерті та каліцтва цивільних й військовополонених, катування та жорстоке поводження з військовополоненими й заручниками, незаконне позбавлення свободи, незаконне утримання під вартою, руйнування житла та об’єктів інфраструктури. Узагальнення проводилися шляхом обробки інформації, що вміщена в бази даних ГО «Мирний берег» та Харківської правозахисної групи. Про це розповів Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ), під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

У поданні до МКС обґрунтовується можливість кваліфікації досліджуваних порушень прав людини як злочинів проти людяності та/або воєнних злочинів за статтями 7 та 8 Римського статуту МКС.

«Нами задокументовано та досліджено 108 випадків вбивств, в тому числі 50 цивільних та 68 військовослужбовців, 90 вбивств – на окупованій території, 18 – на підконтрольній території. З них 78 випадків – позасудові страти, 6 – поодинокі вбивства (снайпери чи на блок-постах), 24 – закатовані до смерті (13 військовослужбовців та 11 цивільних осіб)», - розповідає Захаров.

За його словами, від обстрілів, вибухів на мінах, розтяжках та інших вибухонебезпечних предметах було знайдено та введено в базу даних ХПГ персональні дані щодо 3 187 загиблих та 5 390 поранених цивільних осіб, встановлено 19 586 випадків знищення або псування будівель та об’єктів інфраструктури, в тому числі 18 154 житлових будинків.

Постраждали 160 медичних установ, 130 з них частково або повністю припинили роботу.

«Нами зафіксовані випадки захоплень і атак на 58 навчальних закладів в 20 містах Донецької області та 21 навчальний заклад в 14 містах Луганської області - як незаконними збройними формуваннями, так і воєнними частинами Збройних сил України. Внаслідок воєнних дій істотно постраждали також культові споруди. На початок січня 2015 року в Донецькій області постраждало 62 православних храми, в Луганській – 10. 10 храмів знищено дощенту. Пошкодження отримали також греко-католицький та протестантські храми, а також одна мусульманська мечеть», - продовжує правозахисник.

Захаров стурбований, що в Україні відсутня єдина державна політика відносно обліку цивільного населення, постраждалого під час збройного конфлікту. Реєстру немає взагалі, а цивільні жертви збройного конфлікту не отримують компенсації.

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Як повідомляв «Главком», на окупованих територіях Луганської та Донецької областей окупаційна влада чинить утиски релігійним громадам. Вірян, яких запідозрюють в скептичному ставленні до окупантів, арештовують, незаконно утримують у підвалах та піддають психологічному й фізичному катуванню.