Правозахисників Amnesty International не пустили до Сенцова



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Олег Сенцов

За словами Покальчук, після майже тримісячного голодування існує велика загроза здоров'ю політв’язня

Росія відмовила Міжнародній правозахисній організації Amnesty International у наданні доступу до українського кінорежисера Олега Сенцова, який утримується у російській колонії та 82 дні тому оголосив голодування.

Про це заявила директор українського відділення організації Оксана Покальчук, повідомляється на сайті AI.

«Відмова у праві доступу до Олега Сенцова є неприпустимою. Після майже тримісячного голодування існує велика загроза його здоров'ю. Ми планували відвідати Олега разом із незалежним медичним експертом, який міг би оцінити його стан здоров'я. Такий візит є необхідним, аби розвіяти сумніви щодо стану здоров'я Олега й належного надання йому медичної допомоги», - наголосила Покальчук.

Вона додала, що організація вкотре закликає російську владу звільнити українського політв'язня.

«Amnesty International закликає до негайного звільнення Сенцова і вимагає, щоб він під час свого утримання мав доступ до кваліфікованих медичних працівників, які зможуть надати йому лікування на засадах медичної етики, що передбачають конфіденційність, самостійність та інформовану згоду. Також російські органи мають надати працівникам українського консульства доступ до Сенцова», - заявила правозахисниця.

Раніше повідомлялося, що в колонію до Сенцова не пустили священика.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції. За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.

Джерело: Укрінформ