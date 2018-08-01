До Сенцова не пустили священика



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Олег Сенцов

Отець Григорій спеціально приїхав до колонії Лабитнангі

До українського політв’язня Олега Сенцова, який утримується в російській колонії, не пустили священика.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що отець Григорій з апостольської православної церкви спеціально приїхав до Лабитнангі, аби зустрітися із Сенцовим.

Священнослужитель розповів, що після того, як керівник колонії почув прізвище ув’язненого – одразу сказав, що не бачить доцільності у такій зустрічі. Після чого наказав вивести священика із території в’язниці.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції.

За її словами, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що Сенцов, який голодує в російській колонії, почав приймати по дві ложки поживної суміші на день, тому що стан його здоров’я вдруге різко погіршився.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила лист до Михайла Федотова – радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, якого просила проінформувати про стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджувальні документи.