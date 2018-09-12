Представлено нове покоління годинників Apple Watch, які вміють робити кардіограму



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В корпус годинника вбудовані електроди, які дозволяють Apple Watch робити електрокардіограму

Американська корпорація Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нові моделі iPhone та розумного годинника Apple Watch 2018.

Компанія презентувала нове покоління розумних годинників Apple Watch S4.

Екран тепер займає всю площу передньої панелі корпусу годинників, в отже він став на 33% більше, ніж в попередньої моделі.

S4 отримали двоядерний 64-розрядний процесор і новий графічний процесор. Отже, продуктивність гаджета зросла майже у два рази.

Годинники продаватимуться у двох розмірах: 40 мм і 44 мм.

Новою функцією гаджету стало те, що вони зможуть відстежувати притомність власника. У випадку, якщо користувач впаде, або його пульс вийде за межі показників здорової людини, годинник зможе подати сигнал тривоги.

Також в корпус годинника вбудовані електроди, які дозволяють Apple Watch робити електрокардіограму. В компанії наголосили, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалило новий гаджет Apple.

Також в корпус годинника вбудовані електроди, які дозволяють Apple Watch робити електрокардіограму. В компанії наголосили, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалило новий гаджет Apple.



