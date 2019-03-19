Представники Гуайдо взяли під свій контроль дипломатичні будівлі Венесуели у США



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12 з 55 працівників дипмісій Венесуели у США вирішили залишитися у цій країні, підтримавши Хуана Гуайдо

Державний департамент США схвалив дії представників Гуайдо, заявивши, що «із задоволенням підтримав запити» щодо зміни підпорядкування дипмісій Венесуели

Представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо взяли під свій контроль 18 березня приміщення дипломатичних місій країни на території США – зокрема, приміщення консульства країни у Нью-Йорку та два дипломатичних приміщення у Вашингтоні, включаючи офіс військового аташе.

Як повідомив посол Гуайдо у США Карлос Веккьо, у наступні кілька днів вони збираються взяти під контроль й інші будівлі, що належать дипломатичним місіям Венесуели. За його словами, ці дії спрямовані на те, щоб «захистити майно венесуельців» у США.

Державний департамент США схвалив дії представників Гуайдо, заявивши, що «із задоволенням підтримав запити» щодо зміни підпорядкування дипмісій Венесуели. Натомість у міністерстві закордонних справ Венесуели, контрольованому лідером країни Ніколасом Мадуро, закликали США «вжити необхідних кроків для негайного зупинення насильницької окупації».

Карлос Веккьо повідомив, що 12 з 55 працівників дипмісій Венесуели у США вирішили залишитися у цій країні, підтримавши Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро висунув вимогу, щоб всі його міністри пішли у відставку.

Джерело: DW