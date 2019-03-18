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    Мадуро планує розпустити уряд

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    <p>Сам Мадуро поки не виступив з офіційним коментарем</p> - Мадуро планує розпустити уряд

    Сам Мадуро поки не виступив з офіційним коментарем

    Як саме відбуватиметься зміна кабінету міністрів у Венесуелі, наразі невідомо

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро висунув вимогу, щоб всі його міністри пішли у відставку.

    Про це 17 березня в Twitter написала віце-президент Венесуели Делсі Родрігес.

    Йдеться про глибоку «реструктуризацію» кабінету міністрів, зазначила Родрігес.

    Сам Мадуро поки не виступив з офіційним коментарем. Як саме відбуватиметься зміна кабінету, наразі невідомо, інформує агенція dpa.

    Перестановки в кабінеті міністрів Мадуро реалізує в ситуації глибокої політичної кризи. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо.

    У суботу Гуайдо розпочав поїздку країною, щоб мобілізувати прихильників для участі в марші, який, за його словами, повинен покласти край правлінню Мадуро.

    Нагадаємо, останні американські дипломати залишили Венесуелу 14 березня. Раніше режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Вашингтоном.

    Джерело: DW

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