Мадуро планує розпустити уряд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сам Мадуро поки не виступив з офіційним коментарем

Як саме відбуватиметься зміна кабінету міністрів у Венесуелі, наразі невідомо

Президент Венесуели Ніколас Мадуро висунув вимогу, щоб всі його міністри пішли у відставку.

Про це 17 березня в Twitter написала віце-президент Венесуели Делсі Родрігес.

Йдеться про глибоку «реструктуризацію» кабінету міністрів, зазначила Родрігес.

Сам Мадуро поки не виступив з офіційним коментарем. Як саме відбуватиметься зміна кабінету, наразі невідомо, інформує агенція dpa.

Перестановки в кабінеті міністрів Мадуро реалізує в ситуації глибокої політичної кризи. Більшість країн Євросоюзу, а також США, Канада, Австралія, частина країн Латинської Америки і Організація американських держав визнали тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо.

У суботу Гуайдо розпочав поїздку країною, щоб мобілізувати прихильників для участі в марші, який, за його словами, повинен покласти край правлінню Мадуро.

Нагадаємо, останні американські дипломати залишили Венесуелу 14 березня. Раніше режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро розірвав дипломатичні відносини з Вашингтоном.

Джерело: DW