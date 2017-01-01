Представники ЄС і ОБСЄ не поїдуть в окупований Крим спостерігати за виборами президента Росії

Незважаючи на рішення Брюсселя за ходом виборів у Криму 18 березня спостерігатимуть десятки міжнародних експертів

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ і моніторингова місія Євросоюзу не відправлять до Криму своїх представників на вибори президента Росії в 2018 році. Про це повідомляє видання «Известия», посилаючись на слова представників організацій. Всього за ходом президентських виборів в Росії спостерігатиме 500



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Незважаючи на рішення Брюсселя за ходом виборів у Криму 18 березня спостерігатимуть десятки міжнародних експертів

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ і моніторингова місія Євросоюзу не відправлять до Криму своїх представників на вибори президента Росії в 2018 році. Про це повідомляє видання «Известия», посилаючись на слова представників організацій.

Всього за ходом президентських виборів в Росії спостерігатиме 500 представників ОБСЄ. Однак до Криму вони не поїдуть.

«Мандат БДІПЛ зі спостереження за виборами ґрунтується на консенсусі 57 держав-учасників організації. У випадку з Кримом немає єдиної думки. Тому БДІПЛ не може здійснювати спостереження в цьому регіоні», - зазначив прес-секретар організації Томас Рімер.

Таку позицію підтвердили і в ЄС. За словами євродепутата Томаша Здеховскі, остаточні списки спостерігачів на виборах в Росії ще не сформовані, але вони «абсолютно точно» не будуть спрямовані до Криму.

Незважаючи на рішення Брюсселя і БДІПЛ ОБСЄ, за ходом виборів у Криму 18 березня спостерігатимуть десятки міжнародних експертів, включаючи депутатів національних парламентів країн-членів ЄС.

Як повідомляє видання, до групи міжнародних експертів увійдуть, зокрема, парламентарії з Австрії, Італії, Франції, Чехії та з Кіпру.

Вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року, виборча кампанія має стартувати в грудні 2017 року.