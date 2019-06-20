Представники Талібану відвідали із візитом КНР



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Пекін підтримує вирішення протиріч всередині Афганістану на основі діалогу

МЗС КНР повідомило про те, що делегація афганського терористичного руху Талібан відвідувала нещодавно країну із візитом.

Делегацію талібів очолював Абдул Гані Барадар, який представляє дане угруповання в Катарі на переговорах із США, пише інформаційне агентство Reuters.

Речник китайського зовнішньополітичного відомства не повідомив додаткових деталей зустрічі – в тому числі того, хто представляв Пекін на переговорах із представниками руху Талібан.

В МЗС КНР відзначили, що вони підтримують мирний процес в Афганістані на основі діалогу всередині країни.

Востаннє китайський дипломат Ян Цзечі перебував в Кабулі із офіційним візитом в грудні 2018 року. До цього КНР, яка має сухопутний кордон із Афганістаном, неодноразово піднімала питання щодо зв’язків між терористами в цій країні південної Азії із екстремістським угрупованням в китайській автономній провінції Сінцзян-Уйгурія, де проживає переважно мусульманське населення.

Раніше повідомлялося, що представники руху Талібан заявили про досягнення значного прогресу в рамках переговорів в Москві із низкою політичних діячів Афганістану.