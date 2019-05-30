В Москві завершилися переговори з талібами



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Делегація талібів в Москві

Таліби задоволені переговорами, проте прогресу в мирному врегулюванні не вдалося досягнути

Представники руху Талібан заявили про досягнення значного прогресу в рамках переговорів в Москві із низкою політичних діячів Афганістану. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Проте сторонам, за словами Талібану, не вдалося досягнути прориву в питанні мирного врегулювання в країні. Делегацію терористичного руху на переговорах в Москві очолював мулла Барадар Ахунд. Таліби зустрічалися із опозиційними афганськими політиками, які мають намір кинути виклик президенту Ашрафу Гані в рамках цьогорічних виборів глави країни.

За словами представників терористичного руху сторонам необхідно буде продовжити консультації з питання врегулювання конфлікту, який триває із 2001 року. Рух Талібан відмовляється вступати в офіційні контакти із представниками кабульського уряду Ашрафа Гані.

Напередодні делегація талібів провела зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, який закликав до повного виведення іноземних військ з Афганістану.

Таліби наполягають на тому ж. Їх представник 28 травня заявив, що на переговорах зі США, які тривають у Катарі, обговорюються терміни можливого виведення американських військ з Афганістану. Таліби заявляють, що сподіваються на досягнення угоди під час наступного раунду переговорів.