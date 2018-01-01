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    Прем’єр Ізраїлю їде до Путіна за підтримкою

    Беньямін Нетаньяху обговорить у РФ проблематику розширення іранського впливу в Сирії і ядерну програму Тегерана
    У понеділок, 29 січня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху протягом п’яти годин відвідає Росію і проведе переговори із керівництвом країни, а також відвідає Єврейський музей і центр толерантності для вшанування пам’яті жертв Голокосту. Це вже сьомі переговори очільника уряду Ізраїлю із керівництвом РФ із часу, коли Москва
    • Сьогодні, 09:18
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    Беньямін Нетаньяху проведе переговори з Володимиром Путіним
    Беньямін Нетаньяху проведе переговори з Володимиром Путіним

    Беньямін Нетаньяху обговорить у РФ проблематику розширення іранського впливу в Сирії і ядерну програму Тегерана

    У понеділок, 29 січня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху протягом п’яти годин відвідає Росію і проведе переговори із керівництвом країни, а також відвідає Єврейський музей і центр толерантності для вшанування пам’яті жертв Голокосту.

    Це вже сьомі переговори очільника уряду Ізраїлю із керівництвом РФ із часу, коли Москва почала інтервенцію в Сирію наприкінці вересня 2015 року. Про це повідомляє видання Коммерсантъ.

    Як очікується, під час переговорів Беньямін Нетаньяху спробує переконати Володимира Путіна попередити розширення присутності Ірану в Сирії, особливо у прикордонних із Ізраїлем регіонах країни.

    Окрім того, прем’єр-міністр Ізраїлю намагатиметься заручитися російською підтримкою щодо плану перегляду домовленості із Іраном 2015 року щодо ядерної програми цієї країни. При цьому РФ намагатиметься зберегти продуктивні відносини із Тель-Авівом в умовах покращення ізраїльсько-американських відносин. 

    Як повідомлялося, збройні сили Ізраїлю 9 січня щонайменше три рази за допомогою літаків і ракет нанесли удари по території Сирійської арабської республіки.

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