Прем’єр Ізраїлю їде до Путіна за підтримкою

Беньямін Нетаньяху обговорить у РФ проблематику розширення іранського впливу в Сирії і ядерну програму Тегерана

У понеділок, 29 січня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху протягом п’яти годин відвідає Росію і проведе переговори із керівництвом країни, а також відвідає Єврейський музей і центр толерантності для вшанування пам’яті жертв Голокосту. Це вже сьомі переговори очільника уряду Ізраїлю із керівництвом РФ із часу, коли Москва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Беньямін Нетаньяху проведе переговори з Володимиром Путіним

Беньямін Нетаньяху обговорить у РФ проблематику розширення іранського впливу в Сирії і ядерну програму Тегерана

У понеділок, 29 січня, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху протягом п’яти годин відвідає Росію і проведе переговори із керівництвом країни, а також відвідає Єврейський музей і центр толерантності для вшанування пам’яті жертв Голокосту.

Це вже сьомі переговори очільника уряду Ізраїлю із керівництвом РФ із часу, коли Москва почала інтервенцію в Сирію наприкінці вересня 2015 року. Про це повідомляє видання Коммерсантъ.

Як очікується, під час переговорів Беньямін Нетаньяху спробує переконати Володимира Путіна попередити розширення присутності Ірану в Сирії, особливо у прикордонних із Ізраїлем регіонах країни.

Окрім того, прем’єр-міністр Ізраїлю намагатиметься заручитися російською підтримкою щодо плану перегляду домовленості із Іраном 2015 року щодо ядерної програми цієї країни. При цьому РФ намагатиметься зберегти продуктивні відносини із Тель-Авівом в умовах покращення ізраїльсько-американських відносин.

Як повідомлялося, збройні сили Ізраїлю 9 січня щонайменше три рази за допомогою літаків і ракет нанесли удари по території Сирійської арабської республіки.