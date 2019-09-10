Прем’єр Ізраїлю заявив про секретні розробки ядерної зброї Ірану



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Прем’єр Ізраїлю заявив про секретні розробки ядерної зброї Ірану

Прем’єр Ізраїлю закликав міжнародну спільноту тиснути на Іран, приєднавшись до санкцій США

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив владу Ірану у секретних розробках ядерної зброї, які припинилися після того, як Ізраїль довідався про них.

Виступ Нетаньягу транслювали на сторінці прем’єра у Facebook.

За його словами, секретний об'єкт був розташований у місті Абаде у провінції Фарс. Як стверджує Нетаньягу, влада Ірану знищила його після того, як Ізраїлю стало відомо про нього.

Прем’єр продемонстрував супутникові знімки до і після знищення об’єкту, яке відбулося між кінцем червня та кінцем липня 2019 року.

«Ми знаємо, чим ви займаєтесь, коли ви цим займаєтесь і де ви цим займаєтесь. І ми продовжимо викриття вашої брехні та порушень», — сказав Нетаньягу.

Він також закликав міжнародну спільноту тиснути на Іран, приєднавшись до санкцій США.

Напередодні представник Організації атомної енергії Ірану Бегруз Камальванді повідомив про «третій крок» порушення ядерної угоди 2015 року. Він полягає у запуску покращених центрифуг для збагачення урану.

Також в Ірані заявили, що ЄС не виконав своїх зобов’язань щодо ядерної угоди.

Нагадаємо, влада США розширила список санкцій щодо Ірану, внісши в нього більше 20 фізичних і юридичних осіб, а також добірку танкерів.