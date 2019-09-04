Мінфін США розширив санкції проти Ірану



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Штати вжили заходів проти великої транспортної мережі, яка надає фінансову підтримку Корпусу вартових Ісламської революції і терористам «Хезболли»

Санкції були введені проти 16 юридичних осіб і 10 фізичних осіб

Влада США розширила список санкцій щодо Ірану, внісши в нього більше 20 фізичних і юридичних осіб, а також добірку танкерів.

Про це повідомляється на сайті відомства в середу, 4 вересня.

«Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США вжило заходів проти великої транспортної мережі, яка надає фінансову підтримку Корпусу вартових Ісламської революції і терористам «Хезболли», - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що за допомогою цієї транспортної мережі іранська сторона за рік експортувала нафту на сотні мільйонів доларів.

«Дії казначейства проти цієї мережі ясно показують, що ті, хто купує іранську нафту, безпосередньо підтримують бойовиків Ірану і терористичну силу - Корпус вартових ісламської революції», - заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

Санкції були введені проти 16 юридичних осіб і 10 фізичних осіб, у тому числі громадян Ірану, Індії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Лівану. Також під санкції підпали 11 нафтових танкерів

Напередодні стало відомо, що США запровадили санкції проти космічних агентств Ірану.

Д о слова, президент США Дональд Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об’єкту в Ірані.

Нагадаємо, США оголосили про санкції щодо двох мереж компаній, пов’язаних з владою Ірану та таких, що допомагають, за даними Мінфіну, Тегерану в розробці зброї масового ураження.

Також у США розпочало роботу космічне командування, за яким послідує створення Космічних військ.