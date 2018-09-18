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    Прем’єр-міністр Малайзії заступився за чоловіка, засудженого до смертної кари

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    Прем’єр-міністр Малайзії заступився за чоловіка, засудженого до смертної кари

    Засуджений продавав в медичних цілях олію із марихуани

    Очільник кабінету міністрів Малайзії Мохатхір Мохаммад у вівторок заявив, що суд має переглянути смертну кару чоловікові, який продавав олію із марихуани для своїх пацієнтів.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Мухаммад Лукман Мохамад, 29-річний батько однієї дитини, 30 серпня був засуджений до страти через повішення. В Малайзії відповідні злочини, які пов’язані із наркотичними речовинами, караються смертю.

    В рамках судового засідання звинувачений стверджував, що продавав олію із марихуани людям із такими хворобами як рак чи лейкемія.

    Сам судовий процес над Мухаммадом Лукманом Мохамадом спричинив дискусію в Малайзії щодо можливості внесення поправок в національне законодавство щодо використання наркотичних речовин. Петиція із вимогою звільнення засудженого набрала 45 тисяч підписів.

    Прем’єр-міністра Малайзії підтримала член правлячої коаліції Нурул Ізза Анвар, яка заявила, що звернеться із відповідним листом до офісу генерального прокурора країни.

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