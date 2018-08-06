Прем'єр Японії хоче зустрітися з Кім Чен Ином
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Абе зазначив, що у відносинах між Японією та Північною Кореєю спостерігається застій
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що має намір провести зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб обговорити відмову КНДР від ядерної зброї.
Про це Абе заявив під час виступу, присвяченого роковинам ядерного бомбардування Хіросіми, передає Kyodo.
Прем’єр зазначив, що у відносинах між Японією та Північною Кореєю спостерігається застій. Він вважає необхідною зустріч сторін на вищому рівні.
«Я нарешті повинен зустрітися з Кім Чен Ином, поспілкуватися з ним, вирішити ядерне і ракетне питання, а також побудувати нові японсько-північнокорейські відносини», — заявив Абе.
Він додав, що наразі немає домовленостей щодо дати та місця можливої зустрічі.
У квітні у КНДР заявляли, що Кім Чен Ин готовий зустрітися з прем’єром Японії.