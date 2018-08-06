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    Прем'єр Японії хоче зустрітися з Кім Чен Ином

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    Прем'єр Японії хоче зустрітися з Кім Чен Ином

    Абе зазначив, що у відносинах між Японією та Північною Кореєю спостерігається застій

    Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що має намір провести зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб обговорити відмову КНДР від ядерної зброї. 

    Про це Абе заявив під час виступу, присвяченого роковинам ядерного бомбардування Хіросіми, передає Kyodo.

    Прем’єр зазначив, що у відносинах між Японією та Північною Кореєю спостерігається застій. Він вважає необхідною зустріч сторін на вищому рівні.

    «Я нарешті повинен зустрітися з Кім Чен Ином, поспілкуватися з ним, вирішити ядерне і ракетне питання, а також побудувати нові японсько-північнокорейські відносини», — заявив Абе.

    Він додав, що наразі немає домовленостей щодо дати та місця можливої зустрічі.

    У квітні у КНДР заявляли, що Кім Чен Ин готовий зустрітися з прем’єром Японії.

     

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