Прес-конференція у «Главкомі» «Куди піде «Безсмертний полк»?»
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Учасники прес-конференції аналізують використання Росією технологій м’якої сили та спроби приватизації Кремлем перемоги у перемозі над нацизмом
У «Главкомі» проходить прес-конференція «Куди піде «Безсмертний полк»?».
Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Олексій Бебель, юрист, аналітик KyivStratPro.
Учасники прес-конференції аналізують використання Росією технологій м’якої сили та спроби приватизації Кремлем перемоги у перемозі над нацизмом.