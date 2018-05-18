  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Прес-конференція у «Главкомі» «Куди піде «Безсмертний полк»?»

    • Розсилка

    Учасники прес-конференції аналізують використання Росією технологій м’якої сили та спроби приватизації Кремлем перемоги у перемозі над нацизмом

    У «Главкомі» проходить прес-конференція «Куди піде «Безсмертний полк»?».

    Запрошені гості: Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики; Олексій Бебель, юрист, аналітик KyivStratPro.

    Учасники прес-конференції аналізують використання Росією технологій м’якої сили та спроби приватизації Кремлем перемоги у перемозі над нацизмом.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ