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    Президент Албанії через протести скасував місцеві вибори

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    Президент Албанії Ілір Мета - Президент Албанії через протести скасував місцеві вибори
    Президент Албанії Ілір Мета

    Мета заявив, що політична ситуація в Албанії не дасть змоги організувати належним чином чесні вибори, заплановані на 30 червня

    В Албанії президент Ілір Мета вирішив скасувати місцеві вибори на тлі протестів, що тривають.

    Про це повідомляє BBC.

    «Албанський президент Ілір Мета скасував місцеві вибори після місяців антиурядових протестів», - йдеться у повідомленні.

    Президент Мета заявив, що політична ситуація в Албанії не дасть змоги організувати належним чином чесні вибори, заплановані на 30 червня.

    Рішення було прийнято після тижнів протестів, спрямованих на те, щоб змусити прем'єр-міністра соціаліста Еді Раму піти у відставку.

    Рама наполягає, що виборчий процес має продовжуватися, як планувалося. Протягом декількох місяців пан Рама був у суперечці з діючим президентом - колишнім союзником по парламентській коаліції.

    Оголошення президента з'явилося незадовго перед тим, як протестувальники зібрались біля будівлі парламенту у столиці Албанії Тирані та були розігнані поліцією, яка стріляла сльозогінним газом.

    Як повідомлялося, протести в Албанії почалися у лютому 2019 року. Опозиція вимагає проведення нових виборів та відставки прем'єра Рами, який обіймає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.

     

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