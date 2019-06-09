Президент Албанії через протести скасував місцеві вибори
Мета заявив, що політична ситуація в Албанії не дасть змоги організувати належним чином чесні вибори, заплановані на 30 червня
В Албанії президент Ілір Мета вирішив скасувати місцеві вибори на тлі протестів, що тривають.
Про це повідомляє BBC.
«Албанський президент Ілір Мета скасував місцеві вибори після місяців антиурядових протестів», - йдеться у повідомленні.
Президент Мета заявив, що політична ситуація в Албанії не дасть змоги організувати належним чином чесні вибори, заплановані на 30 червня.
Рішення було прийнято після тижнів протестів, спрямованих на те, щоб змусити прем'єр-міністра соціаліста Еді Раму піти у відставку.
Рама наполягає, що виборчий процес має продовжуватися, як планувалося. Протягом декількох місяців пан Рама був у суперечці з діючим президентом - колишнім союзником по парламентській коаліції.
Як повідомлялося, протести в Албанії почалися у лютому 2019 року. Опозиція вимагає проведення нових виборів та відставки прем'єра Рами, який обіймає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію та її голову звинувачують у фальшуванні результатів виборів та корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.