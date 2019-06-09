Президент Албанії через протести скасував місцеві вибори



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Президент Албанії Ілір Мета

Мета заявив, що політична ситуація в Албанії не дасть змоги організувати належним чином чесні вибори, заплановані на 30 червня

В Албанії президент Ілір Мета вирішив скасувати місцеві вибори на тлі протестів, що тривають.

Про це повідомляє BBC.

«Албанський президент Ілір Мета скасував місцеві вибори після місяців антиурядових протестів», - йдеться у повідомленні.

Президент Мета заявив, що політична ситуація в Албанії не дасть змоги організувати належним чином чесні вибори, заплановані на 30 червня.

Рішення було прийнято після тижнів протестів, спрямованих на те, щоб змусити прем'єр-міністра соціаліста Еді Раму піти у відставку.

Рама наполягає, що виборчий процес має продовжуватися, як планувалося. Протягом декількох місяців пан Рама був у суперечці з діючим президентом - колишнім союзником по парламентській коаліції.