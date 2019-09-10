Президент Чехії планує обговорити з Зеленським питання закарпатських русинів
Земан пообіцяв, що втручатися у внутрішні справи України не буде
Президент Чехії Мілош Земан пообіцяв обговорити питання русинів з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Radio Praha.
Повідомляється, що президент Чехії під час зустрічі з делегацією русинів у Празі погодився виступити посередником між Києвом і закарпатськими русинами. При цьому наголошується, що втручатися у внутрішні справи України Земан не буде.
«Президент підкреслив, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Його слова - лише констатація змісту Мінських домовленостей. Зміна централізації, яку вони припускають - цілком і повністю внутрішня справа України. У цей процес президент не буде втручатися», - сказав прес-секретар президента Чехії.
При цьому посол України в Чехії Євген Перебийніс назвав дії активістів, які виступають від імені русинів, такими, які дестабілізують Україну.
«Русинське питання - це не питання національності, а політичний проект, який в значній мірі підтримує, просуває і фінансує Кремль з метою дестабілізації ситуації в Україні, насамперед на Закарпатті», - повідомив Перебийніс.