Президент Чехії прийняв відставку уряду

Останнє засідання чинного уряду відбудеться 6 грудня

Президент Чехії Мілош Земан прийняв у вівторок відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкою. Про це повідомив прес-секретар чеського президента Іржі Овчачек, передає видання Novinky. Останнє засідання чинного уряду відбудеться 6 грудня. А ввечері цього ж дня Земан призначить прем'єр-міністром лідера



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Богуслав Соботка

Останнє засідання чинного уряду відбудеться 6 грудня

Президент Чехії Мілош Земан прийняв у вівторок відставку уряду на чолі з прем'єр-міністром Богуславом Соботкою.

Про це повідомив прес-секретар чеського президента Іржі Овчачек, передає видання Novinky.

Останнє засідання чинного уряду відбудеться 6 грудня. А ввечері цього ж дня Земан призначить прем'єр-міністром лідера політичного руху Андрія Бабиша.

13 грудня відбудеться церемонія призначення уряду Андрія Бабиша, до якого увійдуть 14 міністрів.

Очікується, що міністром закордонних справ стане чинний глава міноборони Мартін Стропніцкий. Посаду міністра оборони обійме діюча керівниця міністерства регіонального розвитку Карла Шлехтова.

Нагадаємо, політичний рух «Акція незадоволених громадян» під головуванням підприємця і мільярдера Андрія Бабіша переміг на виборах до нижньої палати парламенту Чехії.

Згідно з чеським законодавством, зважаючи на те, що вже відбулися перші два засідання нового складу нижньої палати парламенту, старий уряд має скласти повноваження.

Напередодні Андрій Бабіш, який має очолити наступний уряд Чехії, передав президенту пропозиції щодо складу свого кабінету і висловив побажання, щоб уряд було призначено до зустрічі Європейської ради.

Уряд Богуслава Соботки, попри розбіжності з партією ANO в останні півтора року, став третім в історії Чехії, який протримався при владі весь виборчий період, повідомляє видання.



