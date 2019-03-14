Президент Італії вручив премію 14-річному українцю



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Церемонія нагородження відбулася в Римі, в президентському палаці Квірінале Фото: forgionedomenic.blogspot.com

Родина хлопця прожила більше 15 років в Італії. Роман навчається в школі з відмінними результатами

Президент Італії Серджо Маттарелла нагородив 14-річного українця Романа Моряка премією «символ інтеграції».

Церемонія нагородження відбулася в Римі, в президентському палаці Квірінале, 13 березня, повідомляє італійське видання Quotidiano.

Зазначається, що14-річний Роман, житель Сант-Еуфемії д’Аспромонте, «відзначився своєю пристрастю і відданістю, виявленою у вивченні саксофону, у занятті футболом, а також шахами».

«У шахових турнірах його майстерність високо оцінюється, декілька трофеїв вже увійшли в його персональну скарбничку. Роман зайняв високі місця на регіональному та національному рівні. Будучи сином українських емігрантів, у своїй громаді він став позитивним символом інтеграції», - говориться у повідомленні.

Родина хлопця прожила більше 15 років в Італії. Роман навчається в школі з відмінними результатами.

Джерело: Вголос