Президент Литви наголосив на важливості «Кримської платформи»

Гітанас Науседа назвав саміт важливим в контексті невизнання незаконної анексії Криму

В інтерв'ю Радіо Свобода президент Литви Гітанас Науседа розповів про провідну роль саміту у вирішенні кримського питання.

«Ми націлені на допомогу Україні в збереженні її суверенітету і територіальної цілісності. Я думаю, що «Кримська платформа» – дуже важлива в контексті продовження невизнання незаконної та нелегітимної анексії Криму. Я думаю, сьогодні Україна потребує підтримки і допомоги міжнародної спільноти як ніколи раніше. Це і є причина, чому я приєднуюся до «Кримської платформи» – тому що, я вважаю, що існує велика потреба в тому, щоб постійно тримати це питання на міжнародному порядку денному», – зазначив президент Литви.

До слова, в Україну вже прибувають делегати. Прибув прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Він візьме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

На порядку денному візиту глави уряду Грузії насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних та туристичних питань.

Грузинська делегація також візьме участь в саміті Кримської платформи.