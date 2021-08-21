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    Президент Литви наголосив на важливості «Кримської платформи»

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    Президент Литви запевнив, що продовжуватиме відстоювати цілісність України та допомагати Україні в умовах агресії Росії - Президент Литви наголосив на важливості «Кримської платформи»
    Президент Литви запевнив, що продовжуватиме відстоювати цілісність України та допомагати Україні в умовах агресії Росії
    Фото з відкритих джерел

    Гітанас Науседа назвав саміт важливим в контексті невизнання незаконної анексії Криму

    В інтерв'ю Радіо Свобода президент Литви Гітанас Науседа розповів про провідну роль саміту у вирішенні кримського питання.

    «Ми націлені на допомогу Україні в збереженні її суверенітету і територіальної цілісності. Я думаю, що «Кримська платформа» – дуже важлива в контексті продовження невизнання незаконної та нелегітимної анексії Криму. Я думаю, сьогодні Україна потребує підтримки і допомоги міжнародної спільноти як ніколи раніше. Це і є причина, чому я приєднуюся до «Кримської платформи» – тому що, я вважаю, що існує велика потреба в тому, щоб постійно тримати це питання на міжнародному порядку денному», – зазначив президент Литви.

    До слова, в Україну вже прибувають делегати. Прибув прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Він візьме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

    На порядку денному візиту глави уряду Грузії насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних та туристичних питань.

    Грузинська делегація також візьме участь в саміті Кримської платформи.

    Теги: саміт Свобода Україна президент
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    Президент Литви наголосив на важливості «Кримської платформи»