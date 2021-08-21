Учасники саміту Кримської платформи почали прибувати в Україну

На порядку денному візиту глави уряду Грузії насичена програма у Львові та Києві

В Україну прибув прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі. Він візьме участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

На порядку денному візиту глави уряду Грузії насичена програма у Львові та Києві, обговорення безпекових, торговельно-економічних, енергетичних та туристичних питань.

Грузинська делегація також візьме участь в саміті Кримської платформи.

«Радий вітати Прем’єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі в Україні. Ми продовжуємо підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вдячні за таку саму підтримку з боку наших грузинських партнерів», – написав Шмигаль.

Саміт «Кримська платформа» відбудеться в Україні 23 серпня. Ідею заходу висунув український президент Володимир Зеленський з метою роз’яснити українцям, кримчанам і світовій спільноті, що і чому сталося на кримському півострові у 2014 році.

Нагадаємо, віцепрем’єр російського окупаційного уряду, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов пригрозив учасникам Кримської платформи накладенням арешту на активи та забороною в’їзду на територію РФ.

До слова, заява віцепрем’єра Резнікова про виселення росіян з Криму довела Москву до істерики.

Окупаційна влада Криму запропонувала свого «делегата» на міжнародну конференцію, яка пройде у Києві.

Як повідомлялося, США замінить свого представника на саміті Кримської платформи.

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