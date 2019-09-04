Президент Литви: НАТО має захистити себе та допомогти Україні та Грузії



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Президент Литви Ґітанас Науседа провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

Ґітанас Науседа зауважив, що міжнародний порядок, який оснований на правилах, нині піддається важким випробуванням

Виходячи із поточної ситуації в сфері безпеки, країни НАТО повинні зміцнювати власну оборону та допомогти своїм партнерам – Україні і Грузії, на шляху євроатлантичної інтеграції.

Таке переконання в середу у Брюсселі під час пресбрифінгу за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом висловив президент Литви Ґітанас Науседа, повідомляє «Укрінформ».

«Під час зустрічі ми обговорили загрози та виклики в нашому регіоні та за його межами. Ми маємо прискорити роботу та повністю виконати рішення щодо адаптації та розвитку НАТО. Ми маємо бути готовими захистити та оборонити наші країни та народи. Ми також маємо надати підтримку та допомогти нашим надійним партнерам та друзям, таким як Грузія і Україна, на шляху євроатлантичних реформ та інтеграції», - сказав президент Литви.

Він зауважив, що міжнародний порядок, який оснований на правилах, нині піддається важким випробуванням. Російське ставлення до міжнародної безпеки та модель поведінки, на жаль, не змінилися.

«Росія продовжує порушувати ключові договори, та здійснює агресивні дії проти наших демократій. НАТО завжди було основою оборони та безпеки Литви, і це залишатиметься пріоритетом мого порядку денного», - підкреслив Ґітанас Науседа.

Він наголосив, що Литва докладає всіх зусиль задля виконання політичного зобов’язання щодо оборонних витрат. Вже зараз країна витрачає на оборону 2 відсотки від ВНП. Більш того, за словами президента Литви, політичні сили країни досягли політичної згоди щодо поступового підвищення оборонних витрат до 2,5 відсотка ВНП до 2030 року.

Науседа подякував всім союзникам, які роблять внесок у безпеку Литви та усього балтійського регіону.

«Ми маємо два головних напрямки – стримування й оборона. Ми вже досягли доволі високого рівня стримування, але все ще маємо багато зробити у сфері оборони. Ми дуже щасливі приймати у себе у Литві посилену передову присутність НАТО, але цього вже недостатньо, якщо зважати на концентрацію військових сил у Калінінграді. Ця тенденція дійсно є великою загрозою для безпеки Литви», - сказав Науседа.

До слова, президент Словенії Борут Пахору середу, 4 вересня, запропонував Євросоюзу надати «особливий статус» Україні та Туреччині, тоді як країнам Західних Балкан – повноцінне членство в ЄС.