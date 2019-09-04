Президент Словенії запропонував ЄС надати Україні і Туреччині «особливий статус»



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Словенський президент Борут Пахор

Пропозицію вже розкритикував міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу

Словенський президент Борут Пахор запропонував Євросоюзу надати «особливий статус» Україні та Туреччині, тоді як країнам Західних Балкан – повноцінне членство в ЄС. Про це з вересня повідомило турецьке державне агентство Anadolu, цитуючи виступ Пахора під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі у словенському Бледі.

За словами голови турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу, до минулого року Пахор рішуче виступав за входження Туреччини до ЄС.

«Я не знаю, що змінило його думку. Ймовірно, Макрон та деякі інші. Але має бути принцип наступності держави, а також ЄС», - сказав Чавушоглу, додавши, що Туреччина готова відкрити новий розділ у переговорах з ЄС, якщо питання стосуватиметься стандартів та зобов'язань.

Нагадаємо, Туреччина подала заявку на членство в Європейському економічному співтоваристві (попередник ЄС) у 1987 році. Вона отримала право на членство в ЄС у 1997 році, а переговори про приєднання розпочалися у 2005 році.

Переговорний процес уповільнюють низка факторів, зокрема опозиція Німеччини та Франції.

Джерело: Тиждень