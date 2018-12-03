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    Президент Нігерії прокоментував чутки про свою смерть

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    Президент Нігерії прокоментував чутки про свою смерть

    Президент Нігерії сказав, що в період, коли у нього були проблеми зі здоров'ям, багато хто розраховував на його смерть

    Президент Нігерії Мохаммаду Бухарі спростував чутки про те, що він помер, а на заміну йому прийшов двійник з Судану.

    Про це пише в понеділок, 3 грудня, газета The Guardian.

    «Це насправді я, запевняю вас. Я незабаром відсвяткую своє 76-річчя і, як і раніше, буду сильним», - заявив Бухарі на зустрічі зі співвітчизниками в Польщі в неділю, відповідаючи на запитання про двійника.

    Президент Нігерії сказав, що в період, коли у нього були проблеми зі здоров'ям, багато хто розраховував на його смерть. «Деякі люди навіть зв'язувалися з віце-президентом, щоб запропонувати свою кандидатуру заступників, так як вважали мене мертвим», - розповів Бухарі.

    Заява президента Нігерії була поширена також електронною поштою, відповідне повідомлення з'явилося і у Twitter Бухарі.

    Як відомо, у 2017 році Бухарі проходив п'ятимісячний курс лікування в Великій Британії, подробиці про його проблеми зі здоров'ям не повідомлялися.

    У лютому 2019 року президент Нігерії має намір взяти участь у виборах.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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