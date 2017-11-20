Президент Німеччини Штайнмайєр зібрався відвідати Україну

Український посол анонсував візит Штайнмаєра до Києва

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр цього року відвідає Україну. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці у Twitter. «Запроваджуєм нову дипломатичну моду на вишиванку у Замку Бельвю: Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв запрошення президента відвідати у цьому



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Франк-Вальтер Штайнмайєр (bundespraesident.de)

Український посол анонсував візит Штайнмаєра до Києва

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр цього року відвідає Україну. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник на своїй сторінці у Twitter.

«Запроваджуєм нову дипломатичну моду на вишиванку у Замку Бельвю: Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв запрошення президента відвідати у цьому році Україну», - написав посол.

Запроваджуєм нову дипломатичну моду на вишиванку у Замку Бельвю: Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв запрошення Президента @poroshenko відвідати у цьому році Україну pic.twitter.com/DMEsj5M10Y — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 12 січня 2018 р.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель протягом 3 - 4 січня 2018 року здійснив робочий візит в Україну, де в Києві провів переговори зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним. При цьому, Клімкін пізніше заявив, що запланований візит Габріеля на Донбас був зірваний через несприятливі погодні умови. «Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуванню з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше в цьому місяці», - повідомив Клімкін.