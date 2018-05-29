Президент Парагваю пішов у відставку

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Президент Парагваю Орасіо Картес

Президентський термін Картеса мав закінчитися в серпні 2018 року

Президент Парагваю Орасіо Картес достроково склав свої повноваження.

Про повідомляє Associated Press.

Президентський термін Картеса мав закінчитися в серпні 2018 року, проте він склав свої повноваження, щоб зайняти місце в Сенаті країни.

Тимчасово виконуючим обов'язки президента призначено віце-президент Алісію Пучета.

Згідно з конституцією Парагваю, президент після закінчення п'ятирічного терміну отримує довічне місце в Сенаті без права голосу. Однак під час парламентських виборів у Парагваї в квітні Картес отримав повноцінне сенатське місце і вважав за краще достроково піти з поста президента.

Нагадаємо, переможцем на президентських виборах у Парагваї, які відбулися 22 квітня, став 46-річний Маріо Абдо Бенітес. Новий президент вступить на посаду 15 серпня 2018 року. Очікується, що він продовжить ліберальну економічну політику свого попередника Орасіо Картеса.