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    Президент Парагваю пішов у відставку

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    Президент Парагваю Орасіо Картес - Президент Парагваю пішов у відставку
    Президент Парагваю Орасіо Картес

    Президентський термін Картеса мав закінчитися в серпні 2018 року

    Президент Парагваю Орасіо Картес достроково склав свої повноваження.

    Про повідомляє Associated Press.

    Президентський термін Картеса мав закінчитися в серпні 2018 року, проте він склав свої повноваження, щоб зайняти місце в Сенаті країни.

    Тимчасово виконуючим обов'язки президента призначено віце-президент Алісію Пучета. 

    Згідно з конституцією Парагваю, президент після закінчення п'ятирічного терміну отримує довічне місце в Сенаті без права голосу. Однак під час парламентських виборів у Парагваї в квітні Картес отримав повноцінне сенатське місце і вважав за краще достроково піти з поста президента.

    Нагадаємо, переможцем на президентських виборах у Парагваї, які відбулися 22 квітня, став 46-річний Маріо Абдо Бенітес.  Новий президент вступить на посаду 15 серпня 2018 року. Очікується, що він продовжить ліберальну економічну політику свого попередника Орасіо Картеса.

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