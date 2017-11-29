Президент підписав закон про вихідний 25 грудня

Законом також передбачено, що 2 травня стає робочим днем

Президент Петро Порошенко підписав закон про введення вихідного дня на католицьке Різдво 25 грудня. «29.11.2017 повернуто з підписом від президента», - йдеться на сторінці відповідного законопроекту №5496 на сайті Верховної Ради. Закон набуде чинності на наступний день після опублікування. Як відомо, 16 листопада Верховна