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    Президент підписав закон про вихідний 25 грудня

    Законом також передбачено, що 2 травня стає робочим днем
    Президент Петро Порошенко підписав закон про введення вихідного дня на католицьке Різдво 25 грудня. «29.11.2017 повернуто з підписом від президента», - йдеться на сторінці відповідного законопроекту №5496 на сайті Верховної Ради. Закон набуде чинності на наступний день після опублікування. Як відомо, 16 листопада Верховна
    • Вчора, 16:51
    • Розсилка

    Законом також передбачено, що 2 травня стає робочим днем

    Президент Петро Порошенко підписав закон про введення вихідного дня на католицьке Різдво 25 грудня.

    «29.11.2017 повернуто з підписом від президента», - йдеться на сторінці відповідного законопроекту №5496 на сайті Верховної Ради.

    Закон набуде чинності на наступний день після опублікування.

    Як відомо, 16 листопада Верховна Рада підтримала законопроект №5496 про святкування Різдва двічі - 25 грудня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня.

    21 листопада закон про запровадження вихідного дня на католицьке Різдво підписав спікер Верховної Ради Андрій Парубій і направив його на затвердження президентові. 

     

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