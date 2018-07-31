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    Президент Словаччини назвав пропутінських байкерів причетними до анексії Криму

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    <span>Олександр Залдостанов, лідер групи байкерів &laquo;Нічні вовки&raquo;, неодноразово відвідував Крим та Севастополь</span> - Президент Словаччини назвав пропутінських байкерів причетними до анексії Криму
    Олександр Залдостанов, лідер групи байкерів «Нічні вовки», неодноразово відвідував Крим та Севастополь

    Кіска заявив, що діяльність «Нічних вовків» є ризиком для безпеки Словаччини

    Президент Словацької Республіки Андрей Кіска у своєму виступі 31 липня наголосив, що російське об’єднання байкерів «Нічні вовки» поруч зі спеціальними підрозділами російської армії взяло участь у військових операціях в Криму».

    «Нічні вовки» є інструментом режиму, який займається відторгненням територій сусідньої країни – анексії частини України, що суперечить міжнародному праву», – наголосив словацький президент, звернувши при цьому увагу на те, що Словаччина не визнала і не визнає анексію Криму.

    На думку президента Словаччини, «діяльність байкерської банди є очевидним ризиком для безпеки країни.

    Заснування так званого «європейського представництва» «Нічних вовків» у Словаччині водночас є насмішкою над офіційною позицією Словацької республіки щодо анексії Криму і російської політики».

    Андрей Кіска закликав уряд країни сформувати необхідні умови для «дієвого втручання проти діяльності сумнівних об’єднань», які ширяться в країні.

    «Гадаю, що чекати, коли об’єднання, яке служить чужій країні, розпочне на терені Словацької республіки порушувати закон, є убогою стратегією безпеки», – наголосив у своєму виступі президент Словаччини Андрей Кіска.

    Наприкінці червня словацькі ЗМІ повідомили, що прокремлівські байкери «Нічні вовки» створили в Словаччині «табір» у військовому стилі – у селі Долна Крупа (Dolná Krupá) поблизу міста Трнава, що на заході країни. Громадські активісти країни з цього приводу висловлювали занепокоєння.

    Джерело: Радіо Свобода

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