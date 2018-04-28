Президент Туреччини розпочав виборчу кампанію
- Вчора, 22:32
-
Розсилка
Реджеп Таїп Ердоган неофіційно розпочав свою передвиборчу кампанію
Ердоган пообіцяв перемогти «секуляристську опозицію на історично об'єктивних виборах»
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав свою виборчу кампанію до виборів 24 червня.
Про це повідомляє Reuters .
«Турецький (президент - Ред.) Реджеп Таїп Ердоган неофіційно розпочав свою передвиборчу кампанію», - йдеться у повідомленні.
Ердоган пообіцяв перемогти «секуляристську опозицію на історично об'єктивних виборах».