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    Президент Туреччини розпочав виборчу кампанію

    Ердоган пообіцяв перемогти «секуляристську опозицію на історично об'єктивних виборах»
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав свою виборчу кампанію до виборів 24 червня. Про це повідомляє Reuters . «Турецький (президент - Ред.) Реджеп Таїп Ердоган неофіційно розпочав свою передвиборчу кампанію», - йдеться у повідомленні. Ердоган пообіцяв перемогти «секуляристську опозицію на історично
    • Вчора, 22:32
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    Реджеп Таїп Ердоган неофіційно розпочав свою передвиборчу кампанію
    Реджеп Таїп Ердоган неофіційно розпочав свою передвиборчу кампанію

    Ердоган пообіцяв перемогти «секуляристську опозицію на історично об'єктивних виборах»

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розпочав свою виборчу кампанію до виборів 24 червня.

    Про це повідомляє Reuters .

    «Турецький (президент - Ред.) Реджеп Таїп Ердоган неофіційно розпочав свою передвиборчу кампанію», - йдеться у повідомленні.

    Ердоган пообіцяв перемогти «секуляристську опозицію на історично об'єктивних виборах».

    Як повідомлялося, минулого тижня парламент Туреччини схвалив законопроект про проведення 24 червня дострокових президентських і парламентських виборів.
    Реджеп Таїп Ердоган президент
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