Президент закликав нардепів підтримати у четвер поправки до Конституції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Петро Порошенко застеріг, що РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції

Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО

Президент Петро Порошенко закликав Верховну раду підтримати в четвер у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО.

Про це у Twitter написав речник президента Святослав Цеголко.

«Президент закликав депутатів підтримати західний вектор розвитку і проголосувати у четвер зміни до Конституції щодо необхідності членства в НАТО і ЄС», - йдеться у повідомленні.

Президент закликав депутатів підтримати західний вектор розвитку і проголосувати у четвер зміни до Конституції щодо необхідності членства в НАТО і ЄС. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 5 лютого 2019 р.

Також президент наголосив, що РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції.

«Росія дуже активізується, щоб зірвати це голосування. І, на жаль, деякі політсили мають намір підіграти їй, змінити точку зору і утриматися від голосування», - заявив президент

Нагадаємо, 22 листопада 2018 року український парламент схвалив у першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції, який закріплює прагнення України до повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО.

Для остаточного внесення змін до Конституції цей законопроект має бути схвалений 300 голосами.

Як повідомлялося раніше, Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО