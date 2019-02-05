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    Президент закликав нардепів підтримати у четвер поправки до Конституції

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    Президент Петро Порошенко застеріг, що&nbsp;РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції - Президент закликав нардепів підтримати у четвер поправки до Конституції
    Президент Петро Порошенко застеріг, що РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції

    Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО

    Президент Петро Порошенко закликав Верховну раду підтримати в четвер у другому читанні поправки до Конституції, які закріплюють курс України на членство в ЄС і НАТО.

    Про це у Twitter написав речник президента Святослав Цеголко.

    «Президент закликав депутатів підтримати західний вектор розвитку і проголосувати у четвер зміни до Конституції щодо необхідності членства в НАТО і ЄС», - йдеться у повідомленні.

    Також президент наголосив, що РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції. 

    «Росія дуже активізується, щоб зірвати це голосування. І, на жаль, деякі політсили мають намір підіграти їй, змінити точку зору і утриматися від голосування», - заявив президент

    Нагадаємо, 22 листопада 2018 року український парламент схвалив у першому читанні законопроект про внесення змін до Конституції, який закріплює прагнення України до повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО.

    Для остаточного внесення змін до Конституції цей законопроект має бути схвалений 300 голосами.

    Як повідомлялося раніше, Рада у четвер розгляне зміни до Конституції стосовно курсу в ЄС та НАТО

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