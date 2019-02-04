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    Президент змінив склад комісії щодо експорту зброї

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    <span>Президент України Петро Порошенко</span> - Президент змінив склад комісії щодо експорту зброї
    Президент України Петро Порошенко

    Порошенко вивів із комісії з питань експорту зброї Продана, Горбуліна і Стеценка

    Президент Петро Порошенко вніс зміни до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

    Відповідний указ №28/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

    «Увести до персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю таких осіб: Кривіцький Віктор Броніславович - виконуючий обов'язки заступника голови Державної фіскальної служби України; Омельченко Сергій Григорович - перший заступник генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою); Павленко Ростислав Миколайович - директор Національного інституту стратегічних досіджень. Вивести з персонального складу комісії В.Горбуліна, М.Продана та О.Стеценка», - йдеться у документі.

    Указ набирає чинності з дня його опублікування.
    Нагадаємо, 3 лютого набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом».
    Раніше повідомлялося, що Порошенко затвердив положення про Генеральний штаб Збройних сил України.

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