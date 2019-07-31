Президентську кампанію Ляшка фінансувала ясновидиця з Вишневого та колишні менеджери Ахметова



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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко Фото: Уніан

Найбільшу пожертву - 1 млн 650 тис. гривень - у березні цього року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко

У першому кварталі 2019 року найбільші суми коштів на рахунок Радикальної партії Олега Ляшка надійшли від колишнього менеджменту компаній олігарха Ріната Ахметова та ясновидиці з містечка Вишневого під Києвом.

Про це йдеться у сюжеті Антона Столярова для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.Info).

Найбільшу пожертву - 1 млн 650 тис. гривень - у березні цього року партії Олега Ляшка перерахував Юрій Зінченко. Раніше він працював генеральним директором Харцизького трубного заводу, Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча й у корпорації «Метінвест», бенефіціаром яких є олігарх Рінат Ахметов.

У лютому 2018 року Юрій Зінченко раптово покинув роботу у приватних компаніях і очолив виконавчий комітет Радикальної партії. Під час перебування на цій посаді його називали ахметівським куратором виборчих кампаній Олега Ляшка. Повноваження голови виконкому Юрій Зінченко так само раптово склав через два тижні після поразки Ляшка у першому турі президентських виборів.

Другим найбільшим донором Радикальної партії став Антон Глівинський. Він також пропрацював понад 12 років у компаніях СКМ і «Еста Холдинг», що належать Рінату Ахметову. Від його імені на рахунок партії надійшло ще 1 млн 650 тис. гривень.

Аналогічну суму у березні цього року РПЛ перерахувала ясновидиця з містечка Вишневого, що під Києвом, Наталія Еріставі. Щоправда, більша частина цих коштів була повернута їй, імовірно, через наявність у ворожки податкового боргу. Великі пожертви на рахунок “радикалів” Наталія Еріставі робить уже не вперше - у минулому році вона пожертвувала партії майже 1,3 млн гривень.

1,6 млн гривень Радикальна партія отримала від Олександра Голтвенка. У 2015-2018 роках він обіймав посаду першого заступника міського голови міста Маріуполя, а до того працював на керівних посадах у Метінвесті та комбінаті імені Ілліча.

Ще понад 1,5 млн гривень ляшківцям пожертвував чинний заступник мера Маріуполя Михайло Когут. Ця сума на 200 тисяч перевищує весь його офіційний дохід і задекларовані грошові заощадження за 2018 рік. До приходу в міськвиконком Михайло Михайлович також працював на підприємствах Ріната Ахметова.

Ще одним непрямим доказом фінансування РПЛ Рінатом Ахметовим може бути те, що Олега Ляшка активно піарять приналежні йому газета «Сегодня» і канал «Україна». Фракція Радикальної партії у свою чергу лобіювала інтереси олігарха у Верховній Раді.

«Вони в системний спосіб відстоюють, фактично сприяють інтересам Ріната Ахметова як в публічній площині, так і в парламенті. Наприклад, коли в 2016 році мова йшла про підвищення вартості вантажних залізничних перевезень, хто виступав проти? Радикальна партія! Де виступали? На медіа Ріната Ахметова! Кому вигідно, щоб ціни залишалися низькими, нерентабельними для Укрзалізниці? Рінату Ахметову!» - розповідає аналітик громадського руху «Чесно» Ігор Фещенко.

Питання про фінансування Радикальної партії Рінатом Ахметовим журналіст Bihus.Info поставив Олегу Ляшку в кулуарах Верховної Ради, але він цей факт заперечив.