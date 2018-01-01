Причини зростання вартості нафтопродуктів (трансляція прес-конференції)

Експерт проаналізує, чи буде зростання ціни на паливо в найближчому майбутньому

Сьогодні, 16 січня, о 13.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Причини зростання вартості нафтопродуктів» Запрошені гості: Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя», який проаналізує причини зростання вартості нафтопродуктів, чи є момент змови гравців ринку,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт проаналізує, чи буде зростання ціни на паливо в найближчому майбутньому

Сьогодні, 16 січня, о 13.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Причини зростання вартості нафтопродуктів»

Запрошені гості:

Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя», який проаналізує причини зростання вартості нафтопродуктів, чи є момент змови гравців ринку, скільки сьогодні споживають пального, чи буде зростання ціни в найближчому майбутньому і як таке можливе зростання позначиться на цінах продуктів харчування та вартості проїзду в громадському транспорті.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: