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    Причини зростання вартості нафтопродуктів (трансляція прес-конференції)

    Експерт проаналізує, чи буде зростання ціни на паливо в найближчому майбутньому
    Сьогодні, 16 січня, о 13.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Причини зростання вартості нафтопродуктів» Запрошені гості: Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя», який проаналізує причини зростання вартості нафтопродуктів, чи є момент змови гравців ринку,
    • Сьогодні, 13:00
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    Експерт проаналізує, чи буде зростання ціни на паливо в найближчому майбутньому

    Сьогодні, 16 січня, о 13.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться прес-конференція на тему: «Причини зростання вартості нафтопродуктів»

    Запрошені гості:

    Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя», який проаналізує причини зростання вартості нафтопродуктів, чи є момент змови гравців ринку, скільки сьогодні споживають пального, чи буде зростання ціни в найближчому майбутньому і як таке можливе зростання позначиться на цінах продуктів харчування та вартості проїзду в громадському транспорті.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

    нафтопродукти бензин
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