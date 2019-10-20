Приховала активів на 3 млн грн. Вищий антикорупційний суд взявся за екссуддю з Харкова



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Досудове розслідування здійснювали детективи НАБУ за заявами громадських організацій

Вищий антикорупційний суд призначив на 12 листопада підготовче засідання за обвинуваченням колишньої судді господарського суду Харківської області Ірини Попович за ст. 366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 16 жовтня.

До цього справу судді Попович слухав Дзержинський районний суд Харкова.

За даними досудового розслідування, суддя Попович не внесла до декларації за 2015 рік земельну ділянку площею 0,75 га і житловий будинок з надвірними спорудами загальною площею 623,40 кв. м, які належали її чоловіку, а згодом були переписані на ТОВ «АІА Інтернейшнл Груп Інк», що також контролюється її чоловіком.

Суддя Ірина Попович. Фото з відкритих джерел

Також незадекларовані дві квартири та машиномісце у Харкові і дороговартісний автомобіль.

Крім цього, у декларації судді Попович за 2015 рік не вказано жодного цінного рухомого майна (ювелірних виробів, прикрас тощо) та жодних наявних грошових активів, що не співвідноситься із способом ведення життя суддею (наявність у родині великої кількості нерухомого майна та автомобілів, здійснення подорожей за кордон).

Загальну вартість незадекларованих активів детективи Національного антикорупційного бюро оцінили в 3,66 млн грн.

Досудове розслідування за наведеними фактами НАБУ здійснювало з грудня 2016 року за заявами громадських організацій.

12 лютого 2019 року Вища рада правосуддя звільнила Ірину Попович з посади судді господарського суду Харківської області за власним бажанням.